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Эрдоган: Анкара рассчитывает на установление мира в Украине в ближайшее время

Эрдоган: Анкара рассчитывает на установление мира в Украине в ближайшее время "Анкара рассчитывает на установление мира в Украине в ближайшее время".
В регионе
28 апреля 2022 г. 18:43
Эрдоган: Анкара рассчитывает на установление мира в Украине в ближайшее время

"Анкара рассчитывает на установление мира в Украине в ближайшее время".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы желаем, чтобы мир в регионе установился в ближайшее время. Гутерриш посетил Турцию, провел с нами переговоры и отправился в Россию. Он мне позвонил после его встреч с Путиным и Лавровым, сказал, что они были положительными. Путин также сказал, что считает их положительными, он заявил, что участие ООН в урегулировании в Украине является положительным развитием событий с точки зрения будущего", - заявил турецкий президент.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Putin dedi ki, müzakirələri davam etdirək"

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