Эрдоган: Анкара рассчитывает на установление мира в Украине в ближайшее время

"Анкара рассчитывает на установление мира в Украине в ближайшее время".

"Анкара рассчитывает на установление мира в Украине в ближайшее время".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы желаем, чтобы мир в регионе установился в ближайшее время. Гутерриш посетил Турцию, провел с нами переговоры и отправился в Россию. Он мне позвонил после его встреч с Путиным и Лавровым, сказал, что они были положительными. Путин также сказал, что считает их положительными, он заявил, что участие ООН в урегулировании в Украине является положительным развитием событий с точки зрения будущего", - заявил турецкий президент.