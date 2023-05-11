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Эрдоган: Анкара продолжит решительную борьбу с терроризмом

Эрдоган: Анкара продолжит решительную борьбу с терроризмом Анкара продолжит решительную борьбу с терроризмом.
В регионе
11 мая 2023 г. 11:59
Эрдоган: Анкара продолжит решительную борьбу с терроризмом

Анкара продолжит решительную борьбу с терроризмом.

Как передает Report Anadolu, об этом говорится в публикации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Twitter.

По словам турецкого лидера, правительство даст решительный отпор всем, кто попытается вернуть Турцию в те времена, когда существовала угроза терроризма. Власти также противостоят тем, кто участвует в вербовке детей в ряды террористических организаций. Также были приложены огромные усилия, чтобы положить конец случаям привлечения детей обманным путем в ряды террористов.

Эрдоган отметил, что достижения Турции в области прав и свобод граждан очевидны, и власти не позволят кому-либо нарушить достигнутый прогресс.

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