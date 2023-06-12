Эрдоган: Анкара продолжит отстаивать интересы Турции и турецкого Кипра

Анкара будет и далее решительно отстаивать интересы как Турции, так и Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в Восточном Средиземноморье.

Анкара будет и далее решительно отстаивать интересы как Турции, так и Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в Восточном Средиземноморье.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил на совместной пресс-конференции с президентом ТРСК Эрсином Татаром в понедельник, 12 мая в Лефкоше.

Эрдоган напомнил, что Турция входит в число государств-гарантов по Кипру. "Безопасность и стабильность наших братьев на Кипре также важна, как и безопасность Турции. Анкара продолжит вклад в развитие ТРСК", - заверил президент.

По его словам, турки никогда не были меньшинством на Кипре: "Те, кто игнорируют эти реалии, мечтают о едином суверенитете острова. Призываю таковых, признать реалии Кипра", - сказал Эрдоган.

Президент Эрдоган заявил, что условием возвращения к переговорам по Кипру, является признание ТРСК.

"Более полувека на Кипре были потеряны из-за максимализма и бескомпромиссной позиции греческой общины Кипра. Никто не допустит утери еще 50 лет", - сказал президент Турции.

Он отметил, что турецкая сторона во все года придерживалась конструктивной позиции и была нацелена на результативность диалога по Кипру.

Глава государства назвал "важным шагом" прокладку подводного кабеля для поставок электроэнергии на север Кипра. Тем самым, население ТРСК больше не будет сталкиваться с проблемой перебоев с энергоснабжением, констатировал турецкий лидер.

Президент Эрдоган подчеркнул, что вся политика Анкары в регионе основывается на стремлении к миру: "Дорожная карта Турции в регионе ясна и нацелена на мир. Мы выступаем также за превращение Эгейского моря в "море мира", - отметил он.

Президент ТРСК в свою очередь заявил, что поблагодарил Турцию за Лефкоши: "За нашей спиной – позиция президента Турецкой Республики. Морские рубежи турецкого Кипра надежно защищены. Народ турецкого Кипра во все времена солидарен с Турецкой Республикой", - заверил Татар.