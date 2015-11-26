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    Эрдоган: Те, кто нарушил наше воздушное пространство, и должны извиниться

    Думаю, если и есть сторона, которой следует извиниться, то это не мы

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ "Анкара не намерена извиняться за то, что турецкие ВВС сбили российский самолет Су-24". 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в интервью американской телекомпании CNN президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    "Думаю, если и есть сторона, которой следует извиниться, то это не мы", - заявил он. "Те, кто нарушил наше воздушное пространство, и должны извиниться", - добавил Эрдоган.

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