Эрдоган: Те, кто нарушил наше воздушное пространство, и должны извиниться

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ "Анкара не намерена извиняться за то, что турецкие ВВС сбили российский самолет Су-24".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в интервью американской телекомпании CNN президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Думаю, если и есть сторона, которой следует извиниться, то это не мы", - заявил он. "Те, кто нарушил наше воздушное пространство, и должны извиниться", - добавил Эрдоган.