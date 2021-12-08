Эрдоган: Турция готова внести вклад в снижение напряженности между Россией и Украиной

14-42

Анкара внимательно отслеживает ситуацию в Украине и прилегающих к ней странах.

Как сообщает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами, сопровождавшими его в ходе визита в Катар.

По словам Эрдогана, Турция с согласия сторон готова внести вклад в снижение напряженности между Россией и Украиной, что может проявиться в виде посредничества либо в любом ином формате.

"Анкара выступает против дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины и в защиту стабильности в регионе. Мы готовы внести посильный вклад в формирование каналов диалога с целью снижения напряженности, имеющей место в последние недели между Киевом и Москвой. Турция, безусловно, готова без промедления предпринять шаги по поддержанию мира в нашем регионе", - сказал турецкий лидер.