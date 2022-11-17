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Эрдоган: Анкара готова содействовать диалогу между США и Россией

Эрдоган: Анкара готова содействовать диалогу между США и Россией Анкара готова вносить вклад в налаживание диалога между США и Россией, в том числе путем организации встреч.
В регионе
17 ноября 2022 г. 14:13
Эрдоган: Анкара готова содействовать диалогу между США и Россией

Анкара готова вносить вклад в налаживание диалога между США и Россией, в том числе путем организации встреч.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он напомнил о недавней встрече глав спецслужб двух стран в Анкаре.

"Со ссылкой на информацию спецслужб Турции могу лишь констатировать, что на данный момент инициатива использования сторонами ядерного оружия не ожидается. Турция со своей стороны стремится к посредничеству в диалоге и организации активных встреч. Не дай бог, чтобы это привело к новой мировой войне. Нельзя этого допускать", - отметил турецкий лидер.

Он также напомнил о личной встрече с президентом США на саммите G20, который поблагодарил Турцию за усилия в вопросе устранения продовольственного кризиса.

Эрдоган затронул тему модернизации парка ВВС Турции путем поставок самолетов американского производства.

По его словам, что в ходе встречи в Индонезии глава Белого дома сообщил ему, что вопрос поставок F-16 в Турцию находится полностью под его контролем.

"Байден сообщил, что осознает чувствительность вопроса. Диалог будет продолжен", - сказал турецкий лидер.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Rəsmi Ankara ABŞ və Rusiya arasında dialoqa kömək etməyə hazırdır”

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