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Эрдоган 9 января обсудит с кабмином проект газового хаба и усилия по Украине

Эрдоган 9 января обсудит с кабмином проект газового хаба и усилия по Украине Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит на заседании правительства 9 января предложенный президентом РФ Владимиром Путиным проект газового хаба, а также дипломатические усилия Анкары по урегулированию конфликта на Украине.
В регионе
9 января 2023 г. 07:54
Эрдоган 9 января обсудит с кабмином проект газового хаба и усилия по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит на заседании правительства 9 января предложенный президентом РФ Владимиром Путиным проект газового хаба, а также дипломатические усилия Анкары по урегулированию конфликта в Украине.

Как передает Report, 9 января в резиденции Эрдогана в Бештепе состоится первое заседание кабинета министров в этом году.

Главной составляющей повестки дня станет социальная политика Турции, в том числе шаги для борьбы с инфляцией.

Кроме того, на заседании будут подняты вопросы внешней политики страны, предпринимаемые шаги в энергетической безопасности и другие вопросы.

Будут обсуждаться вопросы борьбы с терроризмом, шаги, предпринимаемые в области энергетической безопасности, и события во внешней политике, в частности, дипломатические усилия Анкары по урегулированию ситуации в Украине.

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Версия на английском языке Erdogan to discuss Putin's gas hub proposal and Ukraine conflict at government meeting today 
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan bu gün hökumətin iclasında qaz qovşağı layihəsini və Ukraynanı müzakirə edəcək

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