Эрдоган 9 января обсудит с кабмином проект газового хаба и усилия по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит на заседании правительства 9 января предложенный президентом РФ Владимиром Путиным проект газового хаба, а также дипломатические усилия Анкары по урегулированию конфликта на Украине.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит на заседании правительства 9 января предложенный президентом РФ Владимиром Путиным проект газового хаба, а также дипломатические усилия Анкары по урегулированию конфликта в Украине.

Как передает Report, 9 января в резиденции Эрдогана в Бештепе состоится первое заседание кабинета министров в этом году.

Главной составляющей повестки дня станет социальная политика Турции, в том числе шаги для борьбы с инфляцией.

Кроме того, на заседании будут подняты вопросы внешней политики страны, предпринимаемые шаги в энергетической безопасности и другие вопросы.

Будут обсуждаться вопросы борьбы с терроризмом, шаги, предпринимаемые в области энергетической безопасности, и события во внешней политике, в частности, дипломатические усилия Анкары по урегулированию ситуации в Украине.