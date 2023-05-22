Эрдоган: 28 мая мы завершим выборы с рекордным большинством голосов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал сограждан не доверять политикам, выступающим с противоречивыми обещаниями в адрес избирателей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал сограждан не доверять политикам, выступающим с противоречивыми обещаниями в адрес избирателей.

Как сообщает Report, соответствующую публикацию он разместил в Twitter.

В публикации турецкого лидера, размещенной в соцсетях в преддверии второго тура президентских выборов 28 мая, говорится:

"14 мая наш народ, проголосовав за 323 депутатов "Республиканского альянса" - большинство в парламенте, проявил свою волю. На президентских выборах более 27 млн граждан, отдав 49,5% голосов, выразили доверие мне. 28 мая благодаря поддержке и воле народа мы завершим выборы с рекордным большинством голосов".

Он также отметил, что нельзя верить тем, кто выступает с диаметрально противоположными заявлениями в адрес избирателей: "Мы, безусловно, не можем доверить таковым будущее своих детей".

Эрдоган обратился к избирателям, которые придут в воскресенье на избирательные участки. "Прошу искренне ответить на следующие вопросы: Можно ли доверять тем, кто перед выборами обещает гражданам бесплатное жилье, и в то же время пытается выгнать из мест временного размещения пострадавших из зоны землетрясений? Принесут ли пользу народу те, кто ни сделал ничего полезного для страны в период работы в госструктурах, а также на протяжении всей политической карьеры? Можно ли доверять признавшимся в сотрудничестве с членами террористической организации Фетуллаха Гюлена (FETÖ)?", - написал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что нельзя доверять и тем, кто заявляет о готовности освободить из мест заключения организаторов незаконных акций. "Можно ли рассчитывать, что такие лица будут вести борьбу с террористической организацией (РКК)? О наличии какой морали и этики можно говорить применительно к тем, кто в политической борьбе прибегает к шантажу, угрозам и давлению?".