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Эрдоган: 2023 год станет периодом нового скачка в развитии Турции

Эрдоган: 2023 год станет периодом нового скачка в развитии Турции 2023 год станет периодом нового скачка развитии Турции, что окажет влияние на рост объемов экспорта.
В регионе
3 января 2023 г. 17:43
Эрдоган: 2023 год станет периодом нового скачка в развитии Турции

2023 год станет периодом нового скачка в развитии Турции, что окажет влияние на рост объемов экспорта.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент напомнил, что за время правления возглавляемой им Партии справедливости и развития, объем экспорта Турции вырос с 36 млрд долларов до 254,2 млрд долларов.

"Продукцию турецкого производства сегодня закупают во всем мире. Наша страна – производственная база региона", - подчеркнул он.

Эрдоган отметил, что уровень инфляции падает и это устраняет проблемы на пути благосостояния населения, добавив, что проблемы, стоящие перед экономикой, будут и далее устраняться благодаря слаженной политике правительства.

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Версия на английском языке Erdogan: 2023 to become period of new leap in Turkiye’s development

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