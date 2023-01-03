Эрдоган: 2023 год станет периодом нового скачка в развитии Турции

2023 год станет периодом нового скачка развитии Турции, что окажет влияние на рост объемов экспорта.

2023 год станет периодом нового скачка в развитии Турции, что окажет влияние на рост объемов экспорта.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент напомнил, что за время правления возглавляемой им Партии справедливости и развития, объем экспорта Турции вырос с 36 млрд долларов до 254,2 млрд долларов.

"Продукцию турецкого производства сегодня закупают во всем мире. Наша страна – производственная база региона", - подчеркнул он.

Эрдоган отметил, что уровень инфляции падает и это устраняет проблемы на пути благосостояния населения, добавив, что проблемы, стоящие перед экономикой, будут и далее устраняться благодаря слаженной политике правительства.