О нас

Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Украину

Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Украину Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Украину.
В регионе
6 сентября 2023 г. 10:28
Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Украину.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

Госдеп США официально его не анонсировал. Местные СМИ сообщают, что утром в центре Киева частично перекрыли движение транспорта. Это обычно происходит, когда в столицу прибывают международные лидеры и делегации.

В прошлый раз Блинкен посещал Украину в сентябре 2022 года. В августе он попросил Конгресс США одобрить запрос президента Джо Байдена о выделении Украине очередного пакета помощи на сумму 24 млрд долларов, из которых чуть более 13 млрд долларов должны уйти на вооружения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Blinken arrives on official visit to Ukraine
Версия на азербайджанском языке Antoni Blinken Ukraynada səfərdədir

Экслюзивные новости

Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
5 сентября 2023 г. 13:10
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
5 сентября 2023 г. 11:53
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
4 сентября 2023 г. 16:11
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
4 сентября 2023 г. 15:37
Эксперт: Перезапуск формата Иран-Азербайджан-Турция позволит возобновить коммуникации в регионе
Эксперт: Перезапуск формата "Иран-Азербайджан-Турция" позволит возобновить коммуникации в регионе
4 сентября 2023 г. 15:34
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы
4 сентября 2023 г. 15:02
Открытие Центра детского творчества, который Казахстан строит в Физули, запланировано на декабрь
Открытие Центра детского творчества, который Казахстан строит в Физули, запланировано на декабрь
4 сентября 2023 г. 15:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi