Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Украину.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Украину.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

Госдеп США официально его не анонсировал. Местные СМИ сообщают, что утром в центре Киева частично перекрыли движение транспорта. Это обычно происходит, когда в столицу прибывают международные лидеры и делегации.

В прошлый раз Блинкен посещал Украину в сентябре 2022 года. В августе он попросил Конгресс США одобрить запрос президента Джо Байдена о выделении Украине очередного пакета помощи на сумму 24 млрд долларов, из которых чуть более 13 млрд долларов должны уйти на вооружения.