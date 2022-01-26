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Энергосбой в Центральной Азии затронул более 40 млн человек

Энергосбой в Центральной Азии затронул более 40 млн человек Масштабный сбой в энергетической системе Центральной Азии, оставивший во вторник без электричества обширные районы Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, затронул 40 млн человек.
В регионе
26 января 2022 г. 17:22
Энергосбой в Центральной Азии затронул более 40 млн человек

Масштабный сбой в энергетической системе Центральной Азии, оставивший во вторник без электричества обширные районы Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, затронул 40 млн человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-секретарь Минэнерго Узбекистана Эльмира Бекмуродова.

Она отметила, что произошедшая в Центральной Азии авария не самая крупная в истории мировой электроэнергетики. Так, 14 августа 2003 года в США произошел "Великий блэкаут", когда без света остались 55 млн человек, а ущерб составил не менее 6 млрд долларов США. В Индии 30-31 июля 2021 года около 650 млн жителей 20 штатов почти на 8 часов остались без света из-за энергокризиса, который был спровоцирован превышением норм потребления электричества в северных регионах страны.

В трех странах Центральной Азии - Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане - произошел масштабный сбой с отключением электроэнергии. Проблема в единой энергосистеме региона возникла из-за перегрузки в казахстанских сетях.

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