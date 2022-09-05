"Энергоатом": ЗАЭС работает с риском нарушения норм радиационной безопасности

Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

Как передает Report, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что сейчас в работе остается только 6-й энергоблок, который подает электроэнергию в энергосистему Украины и обеспечивает собственные потребности Запорожской АЭС.

АЭС, а также город-спутник АЭС - Энергодар с 4 марта контролируют ВС РФ.

Как сообщил "Интерфакс" глава администрации города Александр Волга, радиационный фон в норме. На данный момент один из двух работавших энергоблоков Запорожской АЭС остановлен из-за ремонта высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП).

"На данный момент работает один блок. Из-за ремонта высоковольтных линий электропередачи один блок решено было остановить, а один блок в рабочем состоянии", - сказал Волга.

По его словам, второй блок будет перезапущен после завершения ремонта ЛЭП.

Сегодня стало известно о том, что основная часть миссии МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС.