"Энергоатом": ВС России похитили 11 сотрудников Запорожской АЭС

Российские военные за неделю похитили около 20 жителей оккупированного Энергодара Запорожской области Украины, из них 11 человек - сотрудники АЭС.

Российские военные за неделю похитили около 20 жителей оккупированного Энергодара Запорожской области Украины, из них 11 человек - сотрудники АЭС.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил "Энергоатом".

"Во временно оккупированном Энергодаре российские военные продолжают похищать людей. Только в течение последней недели они задержали и вывезли в неизвестном направлении около 20 энергодарцев, 11 из них - работники Запорожской АЭС. Место их пребывания пока неизвестно", - говорится в сообщении.