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"Энергоатом": ВС России похитили 11 сотрудников Запорожской АЭС

"Энергоатом": ВС России похитили 11 сотрудников Запорожской АЭС Российские военные за неделю похитили около 20 жителей оккупированного Энергодара Запорожской области Украины, из них 11 человек - сотрудники АЭС.
В регионе
8 июня 2022 г. 13:08
Энергоатом: ВС России похитили 11 сотрудников Запорожской АЭС

Российские военные за неделю похитили около 20 жителей оккупированного Энергодара Запорожской области Украины, из них 11 человек - сотрудники АЭС.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил "Энергоатом".

"Во временно оккупированном Энергодаре российские военные продолжают похищать людей. Только в течение последней недели они задержали и вывезли в неизвестном направлении около 20 энергодарцев, 11 из них - работники Запорожской АЭС. Место их пребывания пока неизвестно", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Atom Enerjisi Təşkilatı: "Rusiya hərbçiləri 11 əməkdaşımızı oğurlayıb"

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