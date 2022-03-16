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"Энергоатом": Российские войска используют АЭС как военные базы

"Энергоатом": Российские войска используют АЭС как военные базы Российские войска используют Запорожскую и Чернобыльскую атомные станции как военные базы.
В регионе
16 марта 2022 г. 11:38
Энергоатом: Российские войска используют АЭС как военные базы

Российские войска используют Запорожскую и Чернобыльскую атомные станции как военные базы.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

По его словам, российские военнослужащие взрывают боеприпасы в непосредственной близости от площадки Запорожской АЭС, что представляет огромную угрозу.

"Это угроза выброса радиоактивных материалов. Только Запорожская АЭС состоит из шести энергоблоков. Там слишком много ядерного материала. В каждом реакторе активная зона полностью загружена топливом, и на каждом энергоблоке есть бассейн выдержки отработанного ядерного топлива", – рассказал он в интервью НВ.

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Версия на английском языке Energoatom: Russian troops use NPPs as military bases

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