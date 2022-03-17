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Энергоатом: Российские военные продолжают взрывать на захваченной ЗАЭС снаряды и мины

Энергоатом: Российские военные продолжают взрывать на захваченной ЗАЭС снаряды и мины На захваченной Запорожской АЭС российские военные формирования продолжают взрывать снаряды и мины, которые не разорвались во время обстрелов.
В регионе
17 марта 2022 г. 13:40
Энергоатом: Российские военные продолжают взрывать на захваченной ЗАЭС снаряды и мины

На захваченной Запорожской АЭС российские военные формирования продолжают взрывать снаряды и мины, которые не разорвались во время обстрелов.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила пресс-служба компании "Энергоатом".

"Запорожская АЭС и город Энергодар захвачены противником и уже 13-е сутки находятся под их контролем. Они продолжают взрывать на территории станции снаряды и мины, которые не разорвались во время обстрелов, но делают это в основном непосредственно на месте, где находят такие боеприпасы. То есть где угодно на территории площадки станции", - говорится в сообщении.

Кроме того, вчера в результате обстрелов российскими войсками была повреждена высоковольтная линия электропередач ЗАЭС - Каховская 750 кВ, через которую осуществляется выдача электроэнергии с Запорожской атомной электростанции.

"Таким образом, из четырех высоковольтных линий рабочей осталась только одна. Поэтому мощность двух работающих энергоблоков ЗАЭС была уменьшена. Сейчас осуществить ремонт линии невозможно, поскольку в зоне повреждения продолжаются активные боевые действия", - отмечает пресс-служба.

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