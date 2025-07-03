Энергетика, транзит и торговля: Афганистан и Узбекистан достигли важных договоренностей в Ханкенди

Энергетика, транзит и торговля: Афганистан и Узбекистан достигли важных договоренностей в Ханкенди

Вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в городе Ханкенди, в рамках стартующего завтра 17-го саммита стран ОЭС.

Об этом сообщает Report со ссылкой на канцелярию вице-премьера.

В ходе переговоров стороны сосредоточились на укреплении политических и экономических связей, а также обсудили перспективы сотрудничества в ключевых сферах: железнодорожное сообщение, торговля, транзит грузов и энергетика.

Абдул Гани Барадар выразил благодарность Узбекистану за конструктивную и реалистичную позицию по афганскому вопросу на международной арене. Он особо отметил усилия узбекской стороны в развитии двустороннего сотрудничества и подчеркнул важность поддержания стабильных отношений между государствами.

"В настоящее время объем торговли между Афганистаном и Узбекистаном превысил один миллиард долларов, что на 60% больше прошлогодних показателей. Мы рассчитываем в ближайшем будущем увеличить этот показатель до двух миллиардов долларов", — заявил Барадар.

Заместитель премьер-министра Афганистана также призвал узбекскую сторону содействовать экспорту афганских товаров в Центральную Азию и Россию через территорию Узбекистана. По его словам, соседним странам необходимо наладить тесное сотрудничество в области добычи полезных ископаемых, транспорта и энергетики для обеспечения экономической стабильности, развития инфраструктуры и общего процветания региона.

Афганистан, по словам Барадара, заинтересован в совместной работе в сферах транзита, услуг и реализации региональных инфраструктурных проектов.

В свою очередь, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил готовность увеличить объемы поставок электроэнергии в Афганистан после скорейшего завершения проекта расширения линии электропередачи мощностью 500 кВ.

Мирзиёев также пообещал дать особые поручения соответствующим ведомствам Узбекистана по содействию экспорту афганских товаров, особенно сельскохозяйственной продукции, в страны Центральной Азии и Россию через узбекскую территорию.

По итогам встречи стороны договорились о создании совместной правительственной рабочей группы, которую возглавят Абдул Гани Барадар с афганской стороны и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов с узбекской стороны. Группа будет заниматься продвижением и мониторингом обсуждавшихся направлений сотрудничества.

Согласно достигнутым договоренностям, рабочая группа будет собираться ежеквартально для оценки хода и качества работы, проделанной профильными комитетами обеих стран.