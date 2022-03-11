Энергетическая дипломатия Туркменистана: На пути устойчивого развития

Report представляет статью атташе посольства Туркменистана в Азербайджане Кемала Гараева:

Report представляет статью атташе посольства Туркменистана в Азербайджане Кемала Гараева:

"Сегодня Туркменистан, успешно интегрировавшийся в политическую арену мира, выступает с важными международными инициативами по обеспечению мира, безопасности и устойчивого развития. В соответствии с внешнеполитической стратегией президента Туркменистана, наша страна проводит экологическую политику, отвечающую интересам всего человечества. Это способствует достижению процветания, экологической устойчивости и прогресса в мире.

В третьем тысячелетии независимый и нейтральный Туркменистан вносит весомый вклад в развитие мира. Успешно реализуя энергетическую, транспортную и водную дипломатию в современных условиях, страна способствует достижению высоких показателей развития в этих сферах. Эффективная активизация международного сотрудничества для достижения этих целей свидетельствует о том, что Туркменистан является надежным партнером высокого уровня.

В настоящее время одним из приоритетных направлений внешней политики Туркменистана является энергетическая дипломатия. Страна, обладающая богатыми запасами энергоресурсов, под руководством президента вносит весомый вклад в развитие международного сотрудничества в области энергетики и последовательно выступает с важными инициативами в данной области. В связи с этим, энергетическая дипломатия, проводимая национальным лидером, в настоящее время получает широкую поддержку на уровне мировых держав и авторитетных международных организаций. Стоит отметить, что по инициативе Туркменистана при единогласной поддержке более 70 государств мира Генассамблеей ООН были приняты проекты Резолюций 2008 и 2013 годов.

Как известно, в год "Эпохи народа с Аркадагом" Туркменистаном проводится плодотворная работа по развитию энергетической дипломатии и дальнейшему продвижению международного сотрудничества в области водородной энергетики. Об этом свидетельствует особое внимание, уделяемое работе в данном направлении, а также конкретные поручения главы государства на состоявшемся недавно заседании Кабинета министров Туркменистана. В частности, предложения президента на 76-й сессии Генассамблеи ООН по разработке Стратегии организации по развитию низкоуглеродной энергетики, а также Дорожной карты по развитию водородной энергетики имеют огромное значение в обеспечении энергетической безопасности во всем мире.

Как отмечают эксперты, усиление в последние годы в мире темпов работ по переходу на низкоуглеродную энергию и водородное топливо в будущем приведет к изменению структуры спроса на энергоносители. В этой связи, а также руководствуясь инициативами президента, составлен проект Дорожной карты по развитию международного сотрудничества Туркменистана в области водородной энергии на 2022–2023 годы. Документ охватывает широкий спектр стратегических целей и комплекс мер, связанных с налаживанием и укреплением партнерства в сфере водородной энергетики, а также развитие высокотехнологичной и экспортно-ориентированной национальной отрасли водородной энергетики, обеспеченной квалифицированными специалистами.

Уместным будет отметить, что на заседании правительства, в целях дальнейшего расширения плодотворных отношений в соответствующей сфере, на рассмотрение главы государства были представлены проект вышеупомянутой Дорожной карты и ряд обозначенных в ней предложений. В частности, это касается продолжения конструктивного сотрудничества с Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA), Международным энергетическим агентством (IEA), Международной Энергетической Хартией, Международным агентством по атомной энергии (IAEA) и другими авторитетными организациями, а также изучения возможностей открытия Центра IRENA по водородной энергии в Туркменистане. В их числе осуществление работы по дальнейшему совершенствованию политико-правовой базы международного сотрудничества в области водородной энергетики, разработка национальной стратегии Туркменистана по развитию водородной энергетики, привлечение к этой работе международных экспертов.

Также, для создания и развития этого сектора в стране планируется подготовка специалистов высокого уровня и налаживание международного научного сотрудничества в соответствующем направлении. В связи с этим, предлагается создать Центр по водородной энергии в Международном университете нефти и газа им. Ягшигельды Какаева. Одной из основных задач центра станет разработка предложений по реализации в Туркменистане экспериментальных проектов по выработке и применению водородной энергии.

В настоящее время необходимо работать над созданием соответствующих структур по производству, хранению и транспортировке водородной энергии, а также по привлечению в нее крупных инвестиций. В частности, планируется проведение консультаций с профильными ведомствами ряда стран мира – Японии, Российской Федерации, Республики Корея, Великобритании – по вопросам расширения сотрудничества и обмена опытом.

Как известно, необходимость использования альтернативных видов топлива в повседневной жизни возникает в связи с растущими экологическими требованиями во всем мире и ограниченностью месторождений нефти и газа. Необходимость создания и использования альтернативных видов топлива включает в себя следующее:

Во-первых, при сжигании альтернативных видов топлива меньше выбросов, меньше вреда для окружающей среды, а значит, они более экологичны.

Во-вторых, подавляющее большинство альтернативных видов топлива производится из неисчерпаемых, точнее, возобновляемых природных ресурсов.

В-третьих, в государстве, где применяются альтернативные виды топлива, появляется возможность диверсифицировать энергетическую независимость и безопасность.

Словом, в стране большое внимание уделяется привлечению и внедрению передовых технологий в данном направлении. В современных условиях водород является одним из таких топлив будущего. Производство водорода и изучение его потенциала для решения глобальных проблем, связанных с экологией и изменением климата, имеют первостепенное значение.

Атташе посольства Туркменистана в Азербайджане Кемал Гараев