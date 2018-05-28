Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Армению с государственным визитом, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

Как передает Report, визит запланирован на осень, сказал представитель армянского внешнеполитического ведомства на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом в Ереване

"Мы с воодушевлением ждем визита и считаем его важным для двустороннего сотрудничества", - подчеркнул Дриан.

По словам дипломата, визит приурочен к предстоящему в Армении саммиту франкофонии, передает "Sputnik Армения".