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    Эммануэль Макрон посетит Армению

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Армению с государственным визитом, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

    Как передает Report, визит запланирован на осень, сказал представитель армянского внешнеполитического ведомства на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом в Ереване

    "Мы с воодушевлением ждем визита и считаем его важным для двустороннего сотрудничества", - подчеркнул Дриан.

    По словам дипломата, визит приурочен к предстоящему в Армении саммиту франкофонии, передает "Sputnik Армения".

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