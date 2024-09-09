Эмиратская EDGE и ВМС Бразилии разработают противокорабельную ракету

Эмиратский оборонно-промышленный конгломерат EDGE Group и Военно-морские силы Бразилии подписали соглашение, предполагающее полное завершение разработки бразильской противокорабельной ракеты большой дальности MANSUP (Míssil Antinavio Nacional de Superfíci

Эмиратский оборонно-промышленный конгломерат EDGE Group и Военно-морские силы Бразилии подписали соглашение, предполагающее полное завершение разработки бразильской противокорабельной ракеты большой дальности MANSUP (Míssil Antinavio Nacional de Superfície) к концу 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении на сайте эмиратской группы.

В ноябре 2023 года EDGE Group и ВМС Бразилии подписали соглашение о намерениях на сумму около 164 млн долларов, которое предусматривало возможность совместной разработки ракеты MANSUP. Месяцем ранее EDGE приобрела 50% акций бразильского производителя противокорабельных и противотанковых ракет SIATT (Sistemas Integrados de Alto Teor Tecnol gico). SIATT уже исполняет контракт бразильских ВМС, связанный с завершением разработки и началом производства MANSUP с дальностью полета около 70 км.

Как отмечается в заявлении EDGE, соглашение о стратегическом партнерстве позволит своевременно завершить разработку ракеты и поставить ее на вооружение ВМС Бразилии. По условиям контракта, EDGE и SIATT предоставят необходимые ресурсы для интеграции MANSUP на новые бразильские фрегаты класса Tamandar. Кроме того, контракт закладывает основу для использования эмиратским оборонным конгломератом технологий SIATT при разработке противокорабельной ракеты MANSUP-ER увеличенной дальности.

Действующая по принципу "выстрелил и забыл", ракета MANSUP обладает низкой траекторией полета и предназначена для поражения в том числе движущихся морских целей. Такими противокорабельными ракетами планируется оснастить четыре фрегата класса Tamandar , которые должны быть переданы ВМС Бразилии с 2025 по 2028 год.