Эмир Катара прибыл в Астану на саммит ШОС

Эмир Катара шейх Тамима бен Хамада Аль Тани прибыл в Астану на саммит ШОС.

Эмир Катара шейх Тамима бен Хамада Аль Тани прибыл в Астану на саммит ШОС.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, его встретил в столичном аэропорту премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Сообщается, что Катар имеет статус партнера по диалогу ШОС. Соответствующий меморандум был подписан в Ташкенте в 2022 году.

В прошлом году Казахстан и Катар отметили 30-летие установления дипломатических отношений.

По итогам 2023 года товарооборот между странами вырос почти на 50%. В соответствии с поставленной на высшем уровне задачей, правительства двух государств работают над увеличением объемов взаимной торговли до 500 млн долларов.