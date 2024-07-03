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Эмир Катара прибыл в Астану на саммит ШОС

Эмир Катара прибыл в Астану на саммит ШОС Эмир Катара шейх Тамима бен Хамада Аль Тани прибыл в Астану на саммит ШОС.
В регионе
3 июля 2024 г. 17:46
Эмир Катара прибыл в Астану на саммит ШОС

Эмир Катара шейх Тамима бен Хамада Аль Тани прибыл в Астану на саммит ШОС.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, его встретил в столичном аэропорту премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Сообщается, что Катар имеет статус партнера по диалогу ШОС. Соответствующий меморандум был подписан в Ташкенте в 2022 году.

В прошлом году Казахстан и Катар отметили 30-летие установления дипломатических отношений.

По итогам 2023 года товарооборот между странами вырос почти на 50%. В соответствии с поставленной на высшем уровне задачей, правительства двух государств работают над увеличением объемов взаимной торговли до 500 млн долларов.

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