О нас

Эмир Катара отбыл в Турцию

Эмир Катара отбыл в Турцию Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани отбыл из Дохи в Турцию.
В регионе
12 февраля 2023 г. 13:01
Эмир Катара отбыл в Турцию

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани отбыл из Дохи в Турцию.

Как передает Report со ссылкой на официальное катарское информагентство QNA, шейх планирует встретиться с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Эмир Катара станет первым лидером, который посещает Турцию после разрушительных землетрясений с эпицентрами в Кахраманмараше.

В понедельник, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13.24 – 7,6 баллов).

Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 24,6 тыс. человек.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qətər əmiri Türkiyəyə yola düşüb

Другие новости из категории

Пресс-секретарь Эрдогана: В зоне землетрясения работают 218 тысяч 406 человек
Пресс-секретарь Эрдогана: В зоне землетрясения работают 218 тысяч 406 человек
12 февраля 2023 г. 13:15
В турецком Хатае спустя 150 часов после землетрясения спасли 3-летнего ребенка
В турецком Хатае спустя 150 часов после землетрясения спасли 3-летнего ребенка
12 февраля 2023 г. 12:10
Глава Халк Маслахаты Туркменистана встретился с президентом ОАЭ
Глава Халк Маслахаты Туркменистана встретился с президентом ОАЭ
12 февраля 2023 г. 11:22
В Туркменистане назначен вице-премьер по ТЭК
В Туркменистане назначен вице-премьер по ТЭК
12 февраля 2023 г. 11:00
В Хатае из-под завалов спасли 35-летнего мужчину и 7-летнего мальчика
В Хатае из-под завалов спасли 35-летнего мужчину и 7-летнего мальчика
12 февраля 2023 г. 10:29
Сотрудники МЧС Азербайджана спасли из-под завалов в Турции 51 человека
ФотоСотрудники МЧС Азербайджана спасли из-под завалов в Турции 51 человека
12 февраля 2023 г. 09:35
В турецком Хатае спасены мать и ребенок, которые провели под завалами 141 час
В турецком Хатае спасены мать и ребенок, которые провели под завалами 141 час
12 февраля 2023 г. 07:58
В турецком Хатае произошло еще одно землетрясение
В турецком Хатае произошло еще одно землетрясение
12 февраля 2023 г. 03:17
В Кахраманмараше мужчину спасли из-под завалов спустя 141 час
ВидеоВ Кахраманмараше мужчину спасли из-под завалов спустя 141 час
12 февраля 2023 г. 02:50
Число жертв землетрясения в Турции возросло до 24 617
Число жертв землетрясения в Турции возросло до 24 617
12 февраля 2023 г. 01:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi