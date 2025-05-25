Эмине Эрдоган поделилась публикацией о выступлениях азербайджанской команды на фестивале этноспорта в Стамбуле
Эмине Эрдоган поделилась публикацией о выступлениях азербайджанской команды на фестивале этноспорта в СтамбулеСупруга турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган поделилась в соцсети X публикацией о композиции с участием карабахских скакунов на VII Международном фестивале этноспорта и культуры в Стамбуле.
Супруга турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган поделилась в соцсети X публикацией о композиции с участием карабахских скакунов на VII Международном фестивале этноспорта и культуры в Стамбуле.
Как сообщает Report, первая леди Турции выразила восхищение композицией, представленной с участием делегации из 130 человек и 20 карабахских скакунов.
"Уникальное представление карабахских скакунов, покоривших сердца на VII Международном фестивале этноспорта и культуры. Сегодня культура одного народа нашла отклик в сердце другого. Одна нация, два государства; едины в культуре, сердце и будущем", - подчеркнула Э. Эрдоган.
7’nci Etnospor Kültür Festivali’nde gönüllere işleyen Karabağ Atları’nın eşsiz gösterisi…
Bir milletin kültürü, diğerinin yüreğinde yankı buldu bugün.
Аналогичной публикацией на упомянутой платформе также поделился президент Эрдоган.
Отметим, что в специальной программе фестиваля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган посмотрели шоу-композицию "Зяфяр", представленную азербайджанской делегацией.
В композиции, представленной при организационной поддержке Федерации конного спорта Азербайджана с участием делегации из 130 человек и 20 карабахских скакунов, на арене были воссозданы древние тюркские традиции, азербайджанская национальная музыка и танцевальные традиции, были представлены эстетические и искусные выступления карабахских скакунов.
Программа, отражающая культуру верховой езды, искусство наездничества и национальный дух, являющиеся общим наследием тюркского мира, вызвала большой интерес у президента Турции и его супруги, который сопроводил выступление азербайджанского коллектива стоячими овациями.