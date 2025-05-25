Эмине Эрдоган поделилась публикацией о выступлениях азербайджанской команды на фестивале этноспорта в Стамбуле

Супруга турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган поделилась в соцсети X публикацией о композиции с участием карабахских скакунов на VII Международном фестивале этноспорта и культуры в Стамбуле.

Супруга турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган поделилась в соцсети X публикацией о композиции с участием карабахских скакунов на VII Международном фестивале этноспорта и культуры в Стамбуле.

Как сообщает Report , первая леди Турции выразила восхищение композицией, представленной с участием делегации из 130 человек и 20 карабахских скакунов.

"Уникальное представление карабахских скакунов, покоривших сердца на VII Международном фестивале этноспорта и культуры. Сегодня культура одного народа нашла отклик в сердце другого. Одна нация, два государства; едины в культуре, сердце и будущем", - подчеркнула Э. Эрдоган.

7’nci Etnospor Kültür Festivali’nde gönüllere işleyen Karabağ Atları’nın eşsiz gösterisi…



Bir milletin kültürü, diğerinin yüreğinde yankı buldu bugün.



İki devlet, bir millet; kültürde, yürekte ve gelecekte daima bir bütün. @1VicePresident pic.twitter.com/C08ylCMjvR — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 24, 2025

Аналогичной публикацией на упомянутой платформе также поделился президент Эрдоган.

Отметим, что в специальной программе фестиваля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган посмотрели шоу-композицию "Зяфяр", представленную азербайджанской делегацией.

В композиции, представленной при организационной поддержке Федерации конного спорта Азербайджана с участием делегации из 130 человек и 20 карабахских скакунов, на арене были воссозданы древние тюркские традиции, азербайджанская национальная музыка и танцевальные традиции, были представлены эстетические и искусные выступления карабахских скакунов.

Программа, отражающая культуру верховой езды, искусство наездничества и национальный дух, являющиеся общим наследием тюркского мира, вызвала большой интерес у президента Турции и его супруги, который сопроводил выступление азербайджанского коллектива стоячими овациями.