Эмиграция из Армении только воздушным путем увеличилась на 60 процентов

Эмиграция из Армении только по воздушному пути увеличилась на 60 процентов.

Эмиграция из Армении только по воздушному пути увеличилась на 60 процентов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местную прессу.

Так, в первом полугодии текущего года пассажиропоток аэропорта "Звартноц" Армении составил 1 323 811 человек. В Ереван приехало 665 940 человек, а выехало из столицы 657 871.

В этот период пассажиропоток аэропорта "Ширак" составил 32 557 человек (в страну прибыло 15 668 человек, выбыло 16 889).

В первом полугодии текущего года количество прибывших (с учетом данных двух аэропортов) составило 681 608 человек. За указанный период количество людей, покинувших Армению, составляет 674 760 человек.

Напомним, за первые шесть месяцев 2021 года из Армении воздушным транспортом вылетело 416 040 человек.

При этом известно, что в первой половине 2022 года эмиграция из Армении воздушным транспортом увеличилась на 60 процентов.