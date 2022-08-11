О нас

Эмиграция из Армении только воздушным путем увеличилась на 60 процентов

Эмиграция из Армении только воздушным путем увеличилась на 60 процентов Эмиграция из Армении только по воздушному пути увеличилась на 60 процентов.
В регионе
11 августа 2022 г. 08:32
Эмиграция из Армении только воздушным путем увеличилась на 60 процентов

Эмиграция из Армении только по воздушному пути увеличилась на 60 процентов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местную прессу.

Так, в первом полугодии текущего года пассажиропоток аэропорта "Звартноц" Армении составил 1 323 811 человек. В Ереван приехало 665 940 человек, а выехало из столицы 657 871.

В этот период пассажиропоток аэропорта "Ширак" составил 32 557 человек (в страну прибыло 15 668 человек, выбыло 16 889).

В первом полугодии текущего года количество прибывших (с учетом данных двух аэропортов) составило 681 608 человек. За указанный период количество людей, покинувших Армению, составляет 674 760 человек.

Напомним, за первые шесть месяцев 2021 года из Армении воздушным транспортом вылетело 416 040 человек.

При этом известно, что в первой половине 2022 года эмиграция из Армении воздушным транспортом увеличилась на 60 процентов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ermənistandan bu il təkcə hava yolu ilə mühacirət 60 faiz artıb

Другие новости из категории

Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 43 тыс. человек
Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 43 тыс. человек
11 августа 2022 г. 09:43
Установлена ​​причина смерти военнослужащего армянской армии
Установлена ​​причина смерти военнослужащего армянской армии
11 августа 2022 г. 04:18
Зеленский: Украина не оставит без ответа сегодняшние обстрелы Днепропетровской области
Зеленский: Украина не оставит без ответа сегодняшние обстрелы Днепропетровской области
11 августа 2022 г. 03:45
Зеленский рассказал, от чего зависят сроки окончания войны в Украине
Зеленский рассказал, от чего зависят сроки окончания войны в Украине
11 августа 2022 г. 01:38
Минобороны Армении сообщило об обнаружении тела армянского солдата
Минобороны Армении сообщило об обнаружении тела армянского солдата
10 августа 2022 г. 17:48
Эксперты из США и Швейцарии проведут обследование Саакашвили
Эксперты из США и Швейцарии проведут обследование Саакашвили
10 августа 2022 г. 16:54
Туркменская компания экспортирует минеральные удобрения в Афганистан
Туркменская компания экспортирует минеральные удобрения в Афганистан
10 августа 2022 г. 16:47
В Армении раскрыты схемы незаконных поставок топлива из Ирана
В Армении раскрыты схемы незаконных поставок топлива из Ирана
10 августа 2022 г. 16:44
В Туркменистане обсудят механизмы транзита для стран, не имеющих выхода к морю
В Туркменистане обсудят механизмы транзита для стран, не имеющих выхода к морю
10 августа 2022 г. 15:29
Перед зданием Минобороны Армении проходит акция протеста
Перед зданием Минобороны Армении проходит акция протеста
10 августа 2022 г. 13:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi