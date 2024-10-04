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Эльману Пашаеву предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве

Эльману Пашаеву предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве Следователи в России предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве бывшему адвокату Эльману Пашаеву, отказавшемуся сотрудничать со следствием в рамках расследуемого уголовного дела.
В регионе
4 октября 2024 г. 09:52
Эльману Пашаеву предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве

Следователи в России предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве бывшему адвокату Эльману Пашаеву, отказавшемуся сотрудничать со следствием в рамках расследуемого уголовного дела.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, следствие допросило по делу экс-адвоката троих свидетелей.

"Пашаеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В свою очередь бывший адвокат отказался сотрудничать со следствием, - рассказал собеседник агентства в правоохранительных органах.

Он отметил, что сбор доказательств в рамках расследования уголовного дела в отношении обвиняемого продолжается.

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