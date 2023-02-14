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Эли Коэн: Каждый день поступают сотни звонков от израильских добровольцев, желающих приехать в Турцию

Эли Коэн: Каждый день поступают сотни звонков от израильских добровольцев, желающих приехать в Турцию Каждый день поступают сотни звонков от израильских граждан и неправительственных организаций, желающих добровольно приехать в Турцию.
В регионе
14 февраля 2023 г. 13:05
Эли Коэн: Каждый день поступают сотни звонков от израильских добровольцев, желающих приехать в Турцию

Каждый день поступают сотни звонков от израильских граждан и неправительственных организаций, желающих добровольно приехать в Турцию.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

"От имени правительства и народа Израиля мы выражаем самые глубокие соболезнования Турции в связи со стихийным бедствием. Мы, как дружественная страна, стараемся выразить свою поддержку. Хочу еще раз заявить, что и впредь мы приложим всем усилия для оказания помощи”, - сказал он.

Э.Коэн отметил, что Израиль отправил в Турцию сотни тонн гуманитарной помощи и установил мобильный полевой госпиталь: “Израиль и впредь будет рядом с Турцией”.

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Версия на английском языке Eli Cohen: Hundreds of calls received every day from Israel to volunteer in Türkiye
Версия на азербайджанском языке Eli Kohen: “Hər gün İsraildən Türkiyəyə könüllü gəlmək üçün yüzlərlə zəng gəlir”

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