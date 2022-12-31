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Елена Зеленская: Первые леди не призывают к созданию международного трибунала, а я делаю это

Елена Зеленская: Первые леди не призывают к созданию международного трибунала, а я делаю это "Первые леди обычно выполняют традиционные функции в соответствии с отведенной им ролью – занимаются медициной или культурой. В силу обстоятельств мне выпала возможность несколько изменить этот традиционный взгляд на функции первой леди и это был не мой в
В регионе
31 декабря 2022 г. 17:40
Елена Зеленская: Первые леди не призывают к созданию международного трибунала, а я делаю это

"Первые леди обычно выполняют традиционные функции в соответствии с отведенной им ролью – занимаются медициной или культурой. В силу обстоятельств мне выпала возможность несколько изменить этот традиционный взгляд на функции первой леди и это был не мой выбор. Первые леди не призывают к созданию международного трибунала, а я делаю это, так как война в Украине частично нивелировала «протокольные» роли. Мы все стараемся использовать по максимуму имеющиеся у нас возможности для того, чтобы победить".

Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская в эксклюзивном интервью восточноевропейскому бюро Report.

"Мне выпала возможность стать одной из участниц дипломатического фронта. Моя довоенная деятельность заключалась в развитии свободного общества совместно с соответствующими министерствами, реализации проектов по культурной дипломатии, реформы школьного питания и психического здоровья. Сейчас я, помимо всего этого, совместно с нашими посольствами, госучреждениями, выполняю еще и информационную миссию: за границей я рассказываю о нашей войне, убеждаю оказать нам помощь (как гуманитарную, так и военную), забочусь о наших внутренних переселенцах, делаю все возможное, чтобы о нашей культуре узнавали все больше во всем мире. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы все страны продолжали говорить о войне, развязанной Россией, понимали наши потребности и то, что Украина борется не только за себя. Она воюет во имя демократии и свободы, человеческих ценностей всего мира", - заявила Елена Зеленская.

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Версия на английском языке Olena Zelenska: 'First Ladies do not ask for an international tribunal - but I am doing it'
Версия на азербайджанском языке Yelena Zelenskaya: “Birinci xanımlar beynəlxalq tribunal tələb etmir, amma mən edirəm”

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