Елена Зеленская: Он встает, чистит зубы, одевается и уходит, и это занимает у него всего пять минут

"Президент Украины Владимир Зеленский знает, как работать с камерами, однако он не манипулирует и не играет".

"Президент Украины Владимир Зеленский знает, как работать с камерами, однако он не манипулирует и не играет".

Как передает Report, об этом в интервью The Guardian заявила первая леди Украины Елена Зеленская.

"Я знаю его лучше, чем кого бы то ни было. И он такой человек, который в ситуациях, когда все говорят, что что-то невозможно, доводит дело до конца и добивается своего. А также вдохновляет остальных. Он просто никогда не сдается - даже когда сдаются все вокруг него", - отметила Зеленская.

Она также подчеркнула, все его обращения к украинцам были искренними.

"Я видела, что они (обращения – ред.) были для него очень эмоционально заряженными. Зная его, я думаю, что он использовал все эмоциональные рычаги, какие только мог, чтобы донести свои мысли до людей. Но это не было манипуляцией, это было искренне - он действительно испытывал эти чувства, это совершенно точно", - отметила Зеленская.

В то же время первая леди рассказала, что президент Украины очень быстро запоминает тексты и уверенно чувствует себя перед камерами.

"Он очень быстро запоминает тексты и может уверенно их произносить. Он знает, как работать с камерами. Но он не играет - у него просто есть навыки для того, чтобы делать это хорошо. Для меня невероятно трудно выступать на публике, я каждый раз испытываю стресс, но для него это естественно", - отметила Зеленская.

Первая леди также отметила, что после сильных стрессов президент Украины может заболеть.

"На самом деле дисциплина - это его второе имя. Звонит будильник - он встает, чистит зубы, одевается и уходит, и это занимает у него всего пять минут, в то время как я кручусь полчаса. У него есть эти качества, психологические, чтобы выдерживать стресс и сохранять дисциплину. Я беспокоюсь не за его психологическое здоровье, а за физическое - он всегда болеет после трудных периодов. Он расслабляется, а потом идет и подхватывает вирус или что-то еще. Я стараюсь следить за ним в этом отношении, но, как и все мужчины, он не любит проверять температуру или давление. Но я пытаюсь достучаться до него, устраивая сцены", - сказала Зеленская.

Говоря о будущем, Зеленская отметила, что после победы украинцев ждут большие трудности.

"Конечно, большинство из нас никогда в таких условиях не существовало. Никому не нужна страна, которая победила, отвоевала свою территорию, но которая населена людьми, не способными жить, работать или нормально растить детей. Впереди нас ждут серьезные трудности", - сказала Зеленская.