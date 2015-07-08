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    "Электросети Армении" оштрафовали на 126 тыс. долларов

    Компания была оштрафована за нарушение условий подключения к сети и требование предоплаты

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ "Электросети Армении" оштрафовали на 126 тыс. долларов. 

    Как отмечает Report, об этом сообщают армянские СМИ. 

    Компания была оштрафована за нарушение условий подключения к сети и требование предоплаты.

    "Никаких авансовых выплат за подключение Правилами подачи и использования электроэнергии не предусмотрено. Поэтому подобное повеление "Электросетей" было неправомерным", - заявил начальник Управления мониторинга Комиссии Абгар Будагян. ""Электросети" предъявили такое требование, исходя из сложного финансового положения. Тем не менее, в правовое поле оно не умещается", - добавил он.

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