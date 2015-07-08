Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ "Электросети Армении" оштрафовали на 126 тыс. долларов.

Как отмечает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Компания была оштрафована за нарушение условий подключения к сети и требование предоплаты.

"Никаких авансовых выплат за подключение Правилами подачи и использования электроэнергии не предусмотрено. Поэтому подобное повеление "Электросетей" было неправомерным", - заявил начальник Управления мониторинга Комиссии Абгар Будагян. ""Электросети" предъявили такое требование, исходя из сложного финансового положения. Тем не менее, в правовое поле оно не умещается", - добавил он.