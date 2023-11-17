Электронные браслеты для борьбы с семейным насилием внедрят в Армении в 2025 году

Систему электронных браслетов внедрят в Армении с июля 2025 года в рамках борьбы с семейным насилием. Проект был одобрен на заседании правительства Армении.

Систему электронных браслетов внедрят в Армении с июля 2025 года в рамках борьбы с семейным насилием. Проект был одобрен на заседании правительства Армении.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что сейчас в отдельных случаях в отношении нарушителей применяются ограничения. Например, запрет на приближение к потенциальной жертве, ее месту жительства на определенное расстояние.

"На практике применять это без технических средств очень сложно. И мы иногда видим, что наши правоохранительные органы не реагируют с нужной скоростью. Следовательно, это решение важно, с помощью браслетов мы сможем проверить надлежащее расстояние. В случае нарушения, полиция предпримет шаги", - сказал Пашинян.

По его словам, браслеты уже начали применяться в различных целях, например, со стороны службы пробации. Они применяются и в рамках домашнего ареста с 1 января.

Глава Минюста Григор Минасян пояснил, что закуплено 300 устройств. С 1 июля похожие браслеты используются и для административного контроля.