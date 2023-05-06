Электромобиль Togg поступил в распоряжение турецкой полиции

В распоряжение министерства внутренних дел (МВД) Турции поступил электромобиль Togg местного производства.

В распоряжение министерства внутренних дел (МВД) Турции поступил электромобиль Togg местного производства.

Как сообщает Report, об этом министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил на своей странице в Twitter.

Отметим, что серийное производство электромобилей Togg было начато 29 октября 2022 года на заводе Bursa в Гемлике. Автомобиль поступил в продажу в марте этого года.

К концу 2023 года будет выпущено около 20 000 автомобилей. Производитель намерен поставить 1 млн автомобилей к 2030 году.