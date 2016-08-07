​Электричка в Подмосковье загорелась от удара молнии

Так как в ней не было пассажиров, никто не пострадал

7 августа, 2016 20:31

https://report.az/storage/news/183b925988740fb8501943f2e8c9f0e5/7f341690-c2f7-4b82-97a4-de8106dc290e_292.jpg Баку. 7 Августа. REPORT.AZ/ Электричка загорелась от удара молнии на станции "Электрогорск" в Подмосковье. Как передает Report, пассажиров в ней не было. "Разряд молнии ударил в вагон электропоезда, находившегося на железнодорожной станции "Электрогорск". В результате возник небольшой пожар, который был ликвидирован, пострадавших нет", - сообщили в правоохранительных органах Московской области.