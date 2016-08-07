 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Электричка в Подмосковье загорелась от удара молнии

    Так как в ней не было пассажиров, никто не пострадал

    Баку. 7 Августа. REPORT.AZ/ Электричка загорелась от удара молнии на станции "Электрогорск" в Подмосковье.

    Как передает Report, пассажиров в ней не было.

    "Разряд молнии ударил в вагон электропоезда, находившегося на железнодорожной станции "Электрогорск". В результате возник небольшой пожар, который был ликвидирован, пострадавших нет", - сообщили в правоохранительных органах Московской области.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi