Эльдар Намазов: Армения в кратчайшие сроки должна вернуть семь сел Газахского и одно село Садаракского районов

Вопрос о возвращении Арменией семи сел Газахского и одного села Садаракского районов Азербайджану должен быть решен в ближайшее время.

Вопрос о возвращении Арменией семи сел Газахского и одного села Садаракского районов Азербайджану должен быть решен в ближайшее время.

Как передает Report, об этом заявил директор Центра стратегических и международных исследований, бывший помощник президента Гейдара Алиева Эльдар Намазов, выступая на онлайн-конференции "Развитие Южного Кавказа после окончательного завершения Карабахского конфликта".

"Армения должна вернуть наши суверенные территории: семь сел Газахского и одно село Садаракского районов. Они до сих пор держат под контролем эти земли. Эти вопросы следует решить в ближайшее время и вернуться к Алматинской декларации. Как говорил и сам премьер-министр Армении Никол Пашинян, Алматинская декларация от 1991 года должна лечь в основу процесса делимитации границ между двумя странами", - сказал он.

Э.Намазов также отметил значимость формата регионального сотрудничества 3+3: "Формула 3+3 поддерживается как Россией, так и Азербайджаном. Эта формула заслуживает внимания".