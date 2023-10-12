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Эльдар Намазов: Армения в кратчайшие сроки должна вернуть семь сел Газахского и одно село Садаракского районов

Эльдар Намазов: Армения в кратчайшие сроки должна вернуть семь сел Газахского и одно село Садаракского районов Вопрос о возвращении Арменией семи сел Газахского и одного села Садаракского районов Азербайджану должен быть решен в ближайшее время.
В регионе
12 октября 2023 г. 14:24
Эльдар Намазов: Армения в кратчайшие сроки должна вернуть семь сел Газахского и одно село Садаракского районов

Вопрос о возвращении Арменией семи сел Газахского и одного села Садаракского районов Азербайджану должен быть решен в ближайшее время.

Как передает Report, об этом заявил директор Центра стратегических и международных исследований, бывший помощник президента Гейдара Алиева Эльдар Намазов, выступая на онлайн-конференции "Развитие Южного Кавказа после окончательного завершения Карабахского конфликта".

"Армения должна вернуть наши суверенные территории: семь сел Газахского и одно село Садаракского районов. Они до сих пор держат под контролем эти земли. Эти вопросы следует решить в ближайшее время и вернуться к Алматинской декларации. Как говорил и сам премьер-министр Армении Никол Пашинян, Алматинская декларация от 1991 года должна лечь в основу процесса делимитации границ между двумя странами", - сказал он.

Э.Намазов также отметил значимость формата регионального сотрудничества 3+3: "Формула 3+3 поддерживается как Россией, так и Азербайджаном. Эта формула заслуживает внимания".

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