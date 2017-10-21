Экзитпол: на выборах мэра Тбилиси Кахи Каладзе набирает 54% голосов

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта" Кахи Каладзе на выборах в субботу набирает 54% голосов избирателей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, таковы предварительные данные экзитполов, проведенных американской компанией Edison Research по заказу тбилисской телекомпании "Рустави-2".

Согласно предварительным данным, обнародованным представителями компании, кандидат от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили набирает 15% голосов избирателей.

Представители компании опросили избирателей на выходе из порядка 75 участков для голосования в Тбилиси. На условиях анонимности граждан спрашивали, за кого они отдали свой голос.