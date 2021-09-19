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Экзитпол: "Единая Россия" получает на выборах в Госдуму 45,2%

Экзитпол: "Единая Россия" получает на выборах в Госдуму 45,2% "Единая Россия" получает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,2% голосов избирателей, также необходимый 5-процентный проходной барьер преодолевают действующие парламентские партии - КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия".
В регионе
19 сентября 2021 г. 22:49
Экзитпол: Единая Россия получает на выборах в Госдуму 45,2%

"Единая Россия" получает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,2% голосов избирателей, также необходимый 5-процентный проходной барьер преодолевают действующие парламентские партии - КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия".

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков), проведенного компанией ИНСОМАР.

Так, "Единая Россия" набирает 45,2%, КПРФ - 21%, ЛДПР - 8,7%, "Справедливая Россия" - 7,9%.

Лучший результат из непарламентских партий демонстрирует партия "Новые люди" с 4,7% голосов, далее следует Российская партия пенсионеров за социальную справедливость с 3,6%. Если эти результаты подтвердятся по итогам подсчета голосов избиркомами, обе эти партии получают право на государственное финансирование как набравшие более 3% голосов.

Далее по результатам экзитпола следуют партии "Коммунисты России" (1,9%), "Яблоко" (1,6%), "Зеленые" (0,9%), "Родина (0,8%), Партия роста (0,6%), Российская партия свободы и справедливости (0,6%), "Зеленая альтернатива" (0,3%), "Гражданская платформа" (0,3%). Еще 1,9% приходится на испорченные бюллетени.

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Версия на азербайджанском языке “Exit poll”: Vahid Rusiya Partiyası parlament seçkilərində 45,2 % səs toplayıb

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