Экстренное заседание ОИС состоится в связи с инцидентом в мечети Аль-Акса

В ближайшее воскресенье Исполнительный комитет Организации исламского сотрудничества (ОИС) соберется для рассмотрения действий Израиля в связи с инцидентом в мечети Аль-Акса.

В ближайшее воскресенье Исполнительный комитет Организации исламского сотрудничества (ОИС) соберется для рассмотрения действий Израиля в связи с инцидентом в мечети Аль-Акса.

Как передает Report со ссылкой на агентство IRNA, об этом заявил генсек ОИС Хуссейн Ибрагим Таха в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном.

Сообщается, что глава МИД Ирана попросил генсека провести экстренное заседание ОИС после недавних нападений израильских силовиков на палестинцев в мечети Аль-Акса.

Ранее сообщалось, что около 100 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильской полицией. По итогам рейда были задержаны 350 человек.