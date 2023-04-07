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Экстренное заседание ОИС состоится в связи с инцидентом в мечети Аль-Акса

Экстренное заседание ОИС состоится в связи с инцидентом в мечети Аль-Акса В ближайшее воскресенье Исполнительный комитет Организации исламского сотрудничества (ОИС) соберется для рассмотрения действий Израиля в связи с инцидентом в мечети Аль-Акса.
В регионе
7 апреля 2023 г. 13:01
Экстренное заседание ОИС состоится в связи с инцидентом в мечети Аль-Акса

В ближайшее воскресенье Исполнительный комитет Организации исламского сотрудничества (ОИС) соберется для рассмотрения действий Израиля в связи с инцидентом в мечети Аль-Акса.

Как передает Report со ссылкой на агентство IRNA, об этом заявил генсек ОИС Хуссейн Ибрагим Таха в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном.

Сообщается, что глава МИД Ирана попросил генсека провести экстренное заседание ОИС после недавних нападений израильских силовиков на палестинцев в мечети Аль-Акса.

Ранее сообщалось, что около 100 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильской полицией. По итогам рейда были задержаны 350 человек.

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Версия на английском языке OIC to hold emergency meeting over incident at Al-Aqsa Mosque

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