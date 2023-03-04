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Экспорт пшеницы из России превысил довоенные показатели почти вдвое

Экспорт пшеницы из России превысил довоенные показатели почти вдвое Объем поставок российской пшеницы в январе и феврале 2023 года увеличился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,1 млн тонн.
В регионе
4 марта 2023 г. 07:18
Экспорт пшеницы из России превысил довоенные показатели почти вдвое

Объем поставок российской пшеницы в январе и феврале 2023 года увеличился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,1 млн тонн.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на логистическую компанию Logistic OS.

По данным агентства, стоимость пшеницы из РФ была достаточно низкой из-за большого прошлогоднего урожая и это привлекло покупателей. Также отмечается, что продажи в этот раз начались позже — в конце 2022 года, в тот момент, когда российское зерно восстановило "конкурентные преимущества".

Согласно статье агентства, такая тенденция означает, что грузоотправители смогли преодолеть проблемы, связанные с финансированием и страхованием, которые были вызваны санкциями против России.

Уточняется, что в этом сезоне Россия отправила 29,5 млн тонн пшеницы по сравнению с 26,7 млн тонн в 2022 году.

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