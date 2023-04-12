Экспорт легковых автомобилей из Турции с начала года превысил 2,6 млрд долларов

В первом квартале этого года объем экспорта легковых автомобилей из Турции составил 2 млрд 625 млн 510 тыс. долларов в стоимостном выражении.

В первом квартале этого года объем экспорта легковых автомобилей из Турции составил 2 млрд 625 млн 510 тыс. долларов в стоимостном выражении.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило агентство "Анадолу" со ссылкой на данные Союза экспортеров автомобильной промышленности (OİB).

В январе-марте 2022 года объем экспорта легковых автомобилей из Турции составил 2 млрд 149 млн 246 тыс. долларов. Годовой прирост экспорта легковых автомобилей составил 22,16%.

За отчетный период автомобили турецкого производства были поставлены в 86 стран мира.

В прошлом году Франция была ведущим импортером легковых автомобилей из Турции. За ней следуют Англия и Испания.

Экспорт автомобилей в Казахстан значительно увеличился и достиг 36 млн 307 тыс. долларов США, что на 1 660% больше, чем в первом квартале 2022 года.

В январе-марте поставки в Грузию выросли на 423% и достигли 10 млн 912 тыс. долларов США.