Экспорт баранины из Армении в Иран вырос более чем в 3 раза

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Экспорт баранины из Армении в Иран значительно увеличился за последние два месяца, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

По состоянию на 2 декабря 2016 года, экспорт баранины в Иран составил 2200 тонн, по сравнению с 681 тонной, экспортированной в Иран в течение всего 2015 года. По данным министерства, только после 22 сентября 2016 года было экспортировано более 1000 тонн.

Данные цифры были озвучены во время встречи министра сельского хозяйства Армении Игнатия Аракеляна с послом Ирана в Армении Сейедом Каземом Саджади.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в области животноводства, цветоводства, развития теплиц и рыболовства.

"В настоящее время группа иранских экспертов из провинции Гилян находится в Армении, чтобы найти пути расширения сотрудничества в области рыболовства, птицеводства и так далее", - говорится в сообщении министерства сельского хозяйства Армении.