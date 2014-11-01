Эксперты стран ГУАМ обсудили вопрос создания единого банка данных находящихся в розыске лиц

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В Киеве состоялось 2-е заседание Рабочей встречи экспертов по вопросу создания автоматизированного банка данных о лицах, находящихся в розыске и представляющих оперативный интерес. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ГУАМ, в работе встречи приняли участие делегации всех стран-членов ГУАМ, а также представитель Международной программы по оказанию содействия в подготовке криминалистов (ICITAP).

Делегации обменялись информацией об организации розыскной деятельности в государствах-членах ГУАМ на национальном и международном уровнях и, в частности, обсудили концепцию автоматизированного банка данных. Участники подготовили соответствующий вопросник, необходимый для создания вышеуказанного банка.

Очередное заседание Рабочей встречи по данным вопросам состоится в марте 2015 года.