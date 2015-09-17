Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Эксперты согласуют проект заявления глав государств СНГ по борьбе с международным терроризмом на очередном заседании экспертной группы, которое состоится 17-18 сентября в столице Беларуси Минске. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу Исполнительного комитета СНГ, проекты документов разработаны Казахстаном.

Ожидается, что на заседании эксперты доработают и согласуют тексты документов с учетом замечаний и предложений, поступивших от Азербайджана, Беларуси, России и Антитеррористического центра государств – участников СНГ.

В проекте заявления выражается глубокая озабоченность в связи с резким ростом террористической активности экстремистских группировок, действия которых несут прямую угрозу устойчивому развитию регионов и существованию отдельных государств, подчеркивается недопустимость распространения террористических идеологий и поддержки каких-либо проявлений насильственного экстремизма в интересах определенных политических групп, вероисповеданий или политических соображений.

Документом решительно осуждается варварская деятельность боевиков, направленная на уничтожение древних исторических памятников культуры и религиозных святынь.

Ожидается, что после окончательного согласования проекта заявления глав государств – участников СНГ по борьбе с международным терроризмом он будет внесен на рассмотрение Совета глав государств СНГ, который состоится 16 октября в Астане.