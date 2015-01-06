Эксперты СНГ обсудят вопросы сотрудничества в области культуры

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ 13 – 14 января в Исполнительном комитете СНГ в Минске состоится заседание экспертной группы по доработке проекта Основных мероприятий сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в области культуры на 2016–2020 годы. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Исполнительного комитета СНГ, разработка проекта Основных мероприятий была поручена Совету по культурному сотрудничеству Содружества. Свои предложения в документ прислали восемь государств – Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия и Таджикистан.

На сегодняшний день в проект включено 124 мероприятия, которые касаются сотрудничества в области сохранения и использования памятников историко-культурного наследия, охраны нематериального историко-культурного наследия и народного творчества, музейного дела, изобразительного искусства, кино, книгоиздания, информационной деятельности, науки, образования и подготовки кадров, а также библиотечной и музыкальной сферах, театрально-концертной области.

Планируется, что после окончательного согласования экспертами проект Основных мероприятий сотрудничества государств – участников СНГ в области культуры на 2016–2020 годы будет в установленном порядке внесен на рассмотрение Совета глав правительств стран СНГ.