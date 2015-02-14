Эксперты СНГ обсудят поправки в Соглашение о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ 17 – 18 февраля в Исполнительном комитете СНГ в Минске пройдет заседание экспертной группы по доработке и согласованию проекта Протокола о внесении изменений в Соглашение о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Исполнительного комитета СНГ.

Соглашение было подписано в январе 1993 года и стало базовым документом в своей сфере. Для его реализации был создан Межгосударственный совет по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, в который входят представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Активное участие в работе Совета принимает Туркменистан.

Большую часть поправок предлагается внести в Положение о Совете, являющееся неотъемлемой частью Соглашения, чтобы привести его в соответствие с Общим положением об органах отраслевого сотрудничества СНГ. Поправки уточняют задачи и функции Совета, порядок его работы.

После окончательного согласования проект документа будет внесен на рассмотрение глав правительств Содружества Независимых Государств.