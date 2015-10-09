​Эксперты: Роль Азербайджана в совместных действиях против ИГ может значительно возрасти

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ "Россия, скорее всего, согласовала последний ракетный удар по террористам в Сирии со всеми участниками, в том числе и с Азербайджаном".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде на пресс-конференции экспертов "Война в Сирии и риски для безопасности Азербайджана и Южного Кавказа".

"Азербайджанская сторона рассматривает борьбу с терроризмом в качестве важнейшего направления по обеспечению своей собственной и региональной безопасности, поэтому любые действия, которые наносят ущерб террористам, приветствуются в Баку. В этой связи не исключается активизация взаимодействия всех региональных игроков по нейтрализации рисков и угроз, исходящих в частности от ИГ, в том числе в каспийском формате. В этом случае, роль и значение Азербайджана в совместных действиях против террористов ИГ значительно возрастает", - отметил И.Велизаде.

В свою очередь профессор, заведующий кафедрой криминалистики и судебной экспертизы Бакинского государственного университета Кямиль Салимов отметил, что осуществляемые в регионе действия представляют собой антитеррористическую операцию, которая от полномасштабной войны отличается по нескольким параметрам.

"Во-первых, по тому, что подобные операции являются слишком дорогими, во-вторых, в них задействован ограниченный арсенал средств и техники", - сказал он.

В то же время К.Салимов отметил, что действия России в регионе достаточно подготовлены и просчитаны и преследуют конкретные цели. "Россия не пытается заменить сирийскую армию, она лишь помогает ей эффективно бороться с террористами", - добавил он.

В то же время политолог Тофиг Аббасов полагает, что в регионе сложились две непропорциональные коалиции.

"В одной, возглавляемой США, участвуют свыше 50 стран, в другой, где участвует Россия, представлены свыше 10 стран. Их список постоянно пополняется, что грозит вылиться в новую холодную войну. Эти коалиции преследуют разные цели, и страны далеки от нахождения общего знаменателя", - подчеркнул эксперт.