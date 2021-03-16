Эксперты обсудили новые возможности для Южного Кавказа после карабахской войны

По инициативе российского Политологического центра "Север – Юг" состоялся Международный круглый стол в формате видеоконференции

По инициативе российского Политологического центра "Север – Юг" состоялся Международный круглый стол в формате видеоконференции.

Как сообщает Report, мероприятие проходило под названием "Южный Кавказ – новые возможности и перспективы сотрудничества" и объединило известных экспертов из России и стран Южного Кавказа. На нем был обсужден широкий спектр вопросов актуальной повестки региона Южного Кавказа, формирующейся после 44-дневной 2-ой карабахской войны.

Акцент в экспертной дискуссии был сделан на значении трехсторонних соглашений Азербайджана, Армении и России о полном прекращении огня и всех военных действий в Карабахе и разблокировании экономических транспортных связей в регионе.

С этой призмы в выступлениях ведущего научного сотрудника Центра исследований стран ближнего зарубежья Российского института стратегических исследований; Александра Караваева и старшего научного сотрудника Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислава Притчина были обозначены новые реалии и даны прогнозные оценки развития ситуации в регионе в контексте подписанных трехсторонних соглашений. Азербайджанские участники обсуждений директор Центра международной политики и безопасности Baku Network Гюльнара Мамедзаде, замдиректора Русской экономической школы, профессор АзЭУ Эльшад Мамедов и глава клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде подробно остановились на реализации новых транспортных проектов, дающих импульс усилению региональных экономических связей и создающих новую постконфликтную реальность. Ведущий научный сотрудник Центра исследований стран ближнего зарубежья Российского института стратегических исследований Константин Тасиц и доцент Российского государственного гуманитарного университета Александр Гущин коснулись также внутренних и внерегиональных вызовов стабильному развитию и безопасности Южного Кавказа.

Другие участники круглого стола поделились мнениями о специфических особенностях текущей ситуации в странах региона, рассмотрели аспекты связанные с безопасностью и перспективами расширения взаимодействия в гуманитарной сфере.