Эксперты: Если армянская апостольская церковь в Грузии обратится в суд, она опозорится

Тбилиси. 6 января. REPORT.AZ/ Армянская апостольская церковь в Грузии собирается подавать в суд на правительство.

Как сообщает грузинское бюро Report, этот вопрос был обсужден в ходе встречи руководителя армянской апостольской церкви, епископа Вазгена Мирзаханяна с президентом Армении Сержем Саргсяном во время его визита в Тбилиси.

В ходе встречи с С.Саргсяном религиозный лидер грузинских армян сообщил, что апостольская церковь на проспекте Агмашенебели решением правительства под руководством премьера Георгия Квирикашвили была передана под ведомство Грузинской православной церкви. Религиозный лидер сообщил, что если церковь не будет возвращена армянам, епископат подаст на правительство в суд: "Мы хотим решить этот вопрос сами. Если мы этого не добьемся, вопрос может стать межгосударственной межцерковной проблемой. После Нового года армянская церковь подаст в суд на решение правительства Грузии. Если грузинский суд не выполнит требование епископата и не вернет церковь "законному владельцу", мы обратимся в международные организации и европейские судебные структуры".

Такое решение армянского епископата неоднозначно приняли в Грузии. Секретарь католикоса-патриарха Грузии Илии II Давид Ботковели заявил журналистам, что патриархат с хладнокровием относится к решению армянского епископата обратиться в суд: "Они имеют право обратиться в суд. Это их дело. У нас имеется достаточно доказательств того, что молельня принадлежит грузинам. Если армянский епископат действительно обратится в суд, я уверен, что он проиграет и очень опозорятся".

Ученый-историк, политолог Гурам Мархулия заявил Report, что это не первая нападкам армян на культуру, религию, историю грузинского народа: "Армяне неоднократно выступали с подобными лживыми притязаниями для присвоения церквей и других исторических, культурных, религиозных памятников грузинского народа. Каждый раз они срамились. Я верю, что и в этот раз их ложь раскроется, и суд посчитает их претензии необоснованными".

По его словам, европейские суды и международные организации уже убедились в лживости, коварстве и агрессивности армян: "Именно поэтому я абсолютно уверен, что и в этот раз армяне с позором проиграют на глазах у европейцев".

Заслуженный журналист Грузии, политолог Бадри Начкебиа также назвал эти претензии армян необоснованными: "В таких вопросах правительство и общественность Грузии должны быть рядом с патриархатом страны. Потому что армяне таким образом стараются создать в Грузии новое противостояние, нарушить стабильность".

Отметим, что в настоящее время в церкви на проспекте Агмашенебели по заказу грузинского патриархата грузинские компании выполняют ремонтные работы. После завершения ремонтных работ приступят к исполнению церковных обрядов.