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    Эксперты ЕС оценят подготовку Грузии к либерализации визового режима

    Третий блок Плана действий включает в себя вопросы общественного порядка и безопасности, четвертый – внешние отношения и защиту прав человека

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Оценочная миссия экспертов Евросоюза 23-27 февраля посетит Грузию и подготовит отчет о выполнении страной обязательств, предусмотренных третьим и четвертым блоками Плана действий либерализации визового режима с ЕС. Об этом, как сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ,  заявил спикер  МИД Грузии  Давид Кереселидзе.

    Третий блок Плана действий  включает в себя вопросы общественного порядка и безопасности, а четвертый – внешние отношения и защиту прав человека.

    "Встречи экспертов, в основном, состоятся в прокуратуре, Аппарате инспектора по защите персональных данных, министерстве юстиции, а также в аппарате госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия с участием других компетентных ведомств. Миссия посмотрит, как Грузия выполняет взятые на себя обязательства", - заявил Кереселидзе на брифинге.

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