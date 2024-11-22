Эксперты: Энергетика будет приоритетной темой на переговорах Путина в Казахстане

Строительство АЭС, ТЭЦ и ГРЭС, а также новых газо- и нефтепроводов из РФ через Казахстан в Китай - эти вопросы будут основными на переговорах в рамках предстоящего 27 ноября визита российского президента Владимира Путина в Казахстан.

Строительство АЭС, ТЭЦ и ГРЭС, а также новых газо- и нефтепроводов из РФ через Казахстан в Китай - эти вопросы будут основными на переговорах в рамках предстоящего 27 ноября визита российского президента Владимира Путина в Казахстан.

Как сообщает казахстанское бюро Report об этом заявили казахстанские эксперты на пресс-конференции в пятницу.

"Если говорить только об энергетических проектах, то в рамках предстоящего визита в данном направлении будет подписан пакет документов. Одним из центральных, конечно же, будет вопрос, кто будет участвовать в консорциуме по строительству АЭС в Казахстане", - считает казахстанский экономист Петр Своик.

По его словам, строительство АЭС возле озера Балхаш в центре Казахстана свяжет не только север и юг республики, но и энергосистемы восточного, западно-сибирского и алтайского регионов России с Казахстаном, что в свою очередь, свяжет РФ с Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном.

"Это будет уже настоящая союзная инфраструктура, которая заложит основу для сотрудничества более чем на 50 лет", - добавил Своик.

Он также напомнил, что Россия входит в энергосистему Казахстана посредством строительства трех ТЭЦ в трех областях республики и завершением строительства новых блоков на Экибастузских ГРЭС-1 и ГРЭС - 2 на севере Казахстана.

Директор центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев также считает, что в рамках предстоящего визита будет сделано заявление по проекту строительства АЭС в Казахстане: "Ни у кого не вызывает сомнения, что российская сторона будет представлена в международном консорциуме, о котором говорил президент Касым- Жомарт Токаев во время референдума".

Он также отметил, что в ходе предстоящего визита будут обсуждаться энергетика, транспортно-логистические проекты.

"Речь идет о газопроводах. В частности, о расширении пропускной способности газопровода "Средняя Азия - Центр", который стал работать в реверсном режиме", - заявил Тажибаев.

Он также не исключает возможности договоренностей по новым нефтепроводам из России в Китай и об усилении экономического сотрудничество между приграничными регионами России и Казахстана.