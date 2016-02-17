​Эксперты: Азербайджан заинтересован в стабилизации турецко-российских отношений

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Сирийский конфликт стал основным раздражающим фактором в росте напряженности турецко-российских отношений, считают эксперты.

"Не самая простая ситуация складывается для России в региональной политике. Кроме того, на экономику России, так же как и на азербайджанскую экономику, сказывается падение цен на нефть. И надо исходить из реальности".

Как сообщает Report, об этом заявил научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин на очередном заседании дискуссионного клуба политологов "Южный Кавказ" на тему "Политическая ситуация в регионе с точки зрения взаимоотношения ведущих игроков".

По его словам, причину роста напряженности российско-турецких отношений необходимо искать в сирийском конфликте.

"До инцидента с самолетом между президентами России и Турции существовал высокий уровень доверия, однако расхождение позиций по Сирии создало негативный фон во взаимоотношениях. Сирийский конфликт является ключевым раздражительным фактором для сторон", - подчеркнул научный сотрудник.

Говоря о сирийском конфликте, С.Притчин отметил, что он не скоро найдет свое окончательное решение.

Коснувшись темы роли Азербайджана в российско-турецких отношениях, эксперт указал на конструктивные действия официального Баку в отношении сторон.

"Азербайджан занял сдержанную позицию, направленную на сохранение баланса во внешней политике", - сказал С.Притчин.

По его словам, Азербайджан должен быть заинтересован в стабилизации отношений.

По мнению азербайджанского политолога Фикрета Садыхова, обстановка в регионе Ближнего Востока и, в частности, в Сирии остается напряженной.

"В конфликте появилось очень много новых игроков, сказывается наличие этнических и конфессиональных факторов", - сказал он.

По его словам, на первый план выходят интересы ведущих стран мира – США, России, Турции, Ирана, Саудовской Аравии, а также курдский и туркоманский факторы.

"На сегодня дискуссии ведутся о возникновении открытой войны между игроками. Все забыли о ликвидации ИГИЛ или его ослаблении. Тема террористической угрозы отошла на второй план", - подчеркнул политолог.

Эксперт также отметил, что рост напряженности в российско-турецких отношениях негативно сказывается и на интересах Азербайджана. "Я не считаю, что мы выиграем, если примкнем к той или иной стороне", - добавил он.

Он выразил обеспокоенность, что на российской политической авансцене в последнее время появилось все больше экспертов-радикалов армянского происхождения, которые провоцируют и нагнетают противостояние между сторонами. "Не знаю, платят ли им за это или они просто воспользовались ситуацией, чтобы добиться своих целей", - сказал эксперт.

Говоря о российско-турецких отношениях, Ф.Садыхов выразил сомнение, что отношения между сторонами скоро могут восстановиться.

"Я не предвижу извинений со стороны турецкой стороны за инцидент со сбитым российским самолетом, но считаю, что обе стороны виноваты. Российская сторона должна была учитывать фактор сирийско-турецкой границы, а турецкая сторона должна была быть более внимательной и не прибегать к радикальным мерам", - сказал он.

Другой азербайджанский политолог Эльхан Шахиноглу напомнил, что завтра в Азербайджан приезжает президент Турции с визитом, в ходе которого состоится встреча в рамках Высшего совета стратегического сотрудничества. Он не исключил обсуждения вопроса российско-турецких взаимоотношений, а также посредничества официального Баку в урегулировании отношений между Анкарой и Москвой.

"Турция – наш стратегический партнер, но мы хотели бы сохранить отношения и с Москвой. Мы считаем позицию по Сирии правильной, однако сложно сохранять баланс так долго", - указал он.

Эксперт выразил мнение, что Россия и Турция должны найти точки взаимовыгодного сотрудничества по сирийскому конфликту.