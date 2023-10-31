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Эксперт: Заявления Мелани Жоли о якобы "гуманитарном кризисе" в регионе служат определенным политическим целям

Эксперт: Заявления Мелани Жоли о якобы "гуманитарном кризисе" в регионе служат определенным политическим целям Заявления министра иностранных дел Канады Мелани Жоли о якобы наличии "гуманитарного кризиса" на Южном Кавказе не соответствуют действительности и служат определенным политическим целям.
В регионе
31 октября 2023 г. 12:02
Эксперт: Заявления Мелани Жоли о якобы гуманитарном кризисе в регионе служат определенным политическим целям

Заявления министра иностранных дел Канады Мелани Жоли о якобы наличии "гуманитарного кризиса" на Южном Кавказе не соответствуют действительности и служат определенным политическим целям.

Об этом Report заявил пакистанский эксперт, исполнительный директор Центра Южной Азии и международных исследований (CSAIS) Мехмуд Улхассан Хан (Mehmood Ulhassan Khan).

По его словам, предвзятая позиция канадского политика не только является совершенно необоснованной, но и свидетельствует о неосведомленности Жоли о ситуации в регионе Южного Кавказа.

"Стремление правительства Канады оказать поддержку в преодолении несуществующего "гуманитарного кризиса" - это яркий пример двойных стандартов Запада. Они продолжают поддерживать Армению, несмотря на ее жестокие деяния в прошлом против мирных азербайджанцев в Карабахе. Канада никогда не выражала открытой поддержки территориальной целостности и суверенитету Азербайджана и не проявляла интереса к положению вынужденных переселенцев с территорий, находившихся в свое время под оккупацией армянских сепаратистов. Также Канада остается равнодушной к судьбе насильственно депортированных из Армении азербайджанцев. Это свидетельствует о явной предвзятости Канады по отношению к Азербайджану и азербайджанцам", - сказал он.

Эксперт напомнил, что в ходе недавней встречи в Ереване глав МИД Канады и Армении вместо призывов к активизации мирного процесса на Южном Кавказе, выступили с агрессивными антиазербайджанскими заявлениями.

"Азербайджан, в свою очередь, остается главным инициатором мирных переговоров, активно выступает за подписание мирного договора, восстановление коммуникаций и начало процесса делимитации границы. Все эти инициативы продолжаются, несмотря на многолетние попытки Армении сорвать мирный процесс",- добавил он.

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Версия на английском языке Expert: Melanie Joly’s statements about alleged humanitarian crisis in region serve certain political purposes
Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Melani Jolinin regionda “humanitar böhran”la bağlı açıqlamaları siyasi məqsədlərə xidmət edir”

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