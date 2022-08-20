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Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что

Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что 13:19
В регионе
20 августа 2022 г. 14:37
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что

Уверенность в строительстве и вводе в строй завода военных беспилотников “Байрактар” в Украине выразил эксперт, добавив, что это этому не помешают заявления российских официальных лиц.

Об этом восточно-европейскому бюро Report заявил украинский эксперт по коммуникациям Международного центра противодействия российской агрессии Дмитрий Громаков.

По словам Громакова, на днях прошла встреча между руководством компании Bayraktar Akıncı и президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе встречи было еще раз подтверждено намерение построить в Украине завод по производству ударных беспилотных летательных аппаратов “Байрактар”.

Комментируя данный факт, пресс-секретарь президента России заявил, что если такой завод будет построен, он станет мишенью для ВС России.

"Но, как показывает практика, возможности России по нанесению ракетных ударов вглубь страны, в обход украинских ПВО, снижаются. Поэтому, вопреки желанию российских официальных лиц, этот завод построят и он будет действовать”, - подчеркнул эксперт.

Д.Громаков отметил, что "Байрактары" достаточно эффективны, поэтому спрос на них велик: "А главное, их количество будет достаточным как для защиты завода, так и территории Украины”.

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Версия на английском языке Expert: Bayraktar plant will be built in Ukraine no matter what
Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Rusiyalı rəsmilərin dediklərinə baxmayaraq, Ukraynada “Bayraktar” zavodu tikiləcək”

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